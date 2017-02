Le gouverneur général du Canada effectue une visite de 4 jours en Suède

OTTAWA – Le gouverneur général du Canada, David Johnston, effectuera cette semaine une visite officielle de quatre jours en Suède.

En compagnie de son épouse, M. Johnston se rendra à Stockholm, Malmo, Lund et Goteborg.

Le couple sera accueilli par le roi Charles XVI Gustave et la reine Silvia.

Par voie de communiqué, le premier ministre Justin Trudeau explique que cette visite du gouverneur général aidera à resserrer encore davantage les liens sociaux et commerciaux entre le Canada et la Suède. Il souligne que les deux pays ont beaucoup en commun en tant que pays nordiques qui «tiennent fermement aux droits de la personne, à l’environnement et au libre-échange».

C’est la deuxième fois qu’un gouverneur général canadien effectue une visite au Royaume de Suède.

Le Canada et la Suède collaborent au sein du Conseil de l’Arctique en ce qui concerne les questions liées au Nord, notamment le développement durable et la protection environnementale. Les échanges commerciaux et le flot d’investissements sont importants entre les deux pays, qui coopèrent aussi de près au chapitre de l’innovation, des sciences et de la technologie.