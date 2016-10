Le guide jeux/jouets de Protégez-Vous affiche en 2016-2017 180 recommandations

MONTRÉAL – La 33e édition du guide annuel Jeux et jouets de Protégez-Vous comprend pour l’année 2016-2017 180 recommandations, soit près de 150 jouets, dont 100 nouveautés, et 30 jeux de société.

Cette année, les produits recommandés sont cotés de 3 à 5 étoiles afin d’aider les consommateurs à repérer rapidement les meilleurs achats.

Les 100 nouveaux jouets recommandés ont été testés en condition réelle d’utilisation, à la maison, et 92 enfants ont participé aux tests. Parmi les produits, 23 ont obtenu la cote 5 étoiles parce qu’ils ont fait l’unanimité auprès des familles.

Les testeurs ont aussi repéré cinq très mauvais produits.

Un comité d’experts indépendants recommande pour sa part 30 nouveaux jeux de société pour enfants, adolescents et adultes.

L’intérêt croissant des gens pour les objets volants ont convaincu les experts d’en tester la facilité d’utilisation et la performance. Parmi huit modèles mesurant entre 7 et 20 cm de largeur destinés aux jeunes de 10 ans et plus, quatre sont recommandés; ils sont vendus entre 110 et 205 $.

Le guide annuel Jeux et jouets de Protégez-Vous est déjà sur le Web pour les abonnés et sera vendu en kiosque vendredi prochain.