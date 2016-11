Le DPCP ne portera pas d’accusations contre les policiers de Val-d’Or

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a confirmé vendredi qu’aucune accusation ne sera portée contre les six policiers visés par des plaintes de violence et d’agressions sexuelles dont affirment avoir été victimes une quarantaine de femmes autochtones à Val-d’Or.

Le directeur adjoint du DPCP, Alexandre Dalmau, a expliqué, en conférence de presse à Val-d’Or, qu’après l’analyse de 37 dossiers, des accusations criminelles ne seraient portées que pour deux d’entre eux, qui mettent en cause deux policiers à la retraite de Schefferville, Alain Juneau et Jean-Luc Vollant.

Les six policiers de la Sûreté du Québec à Val-d’Or suspendus à la suite d’allégations rendues publiques l’an dernier ne seront donc pas accusés.

Les intervenants du DPCP présents à la conférence de presse ont insisté sur le fait que l’absence d’accusation ne signifiait aucunement que les allégations n’étaient pas fondées, mais bien que les preuves n’étaient pas suffisantes pour porter des accusations criminelles. Le rôle du DPCP n’est pas, a-t-on martelé, d’exposer des problèmes généraux et systémiques au sein de la force policière.

L’un des procureurs impliqués dans l’analyse des dossiers, Mathieu Locas, a précisé que dans dix cas étudiés, les faits allégués ne démontraient pas la commission d’un acte criminel ou étaient plutôt considérés comme des fautes civiles ou déontologiques. Dans un cas, aucune accusation n’a été portée parce que le suspect est décédé, tandis que dans trois autres, les allégations avaient été faites par une tierce personne et avaient été niées par la présumée victime. Dans plusieurs cas, la preuve d’identification était insuffisante pour porter des accusations criminelles.

Les intervenants du DPCP ont rencontré la majorité des plaignants — 21 femmes et sept hommes — cette semaine, pour leur faire part des décisions.

Les 37 dossiers faisaient partie d’une première phase de l’enquête menée par le Service de police de la ville de Montréal au sujet des allégations. Les dossiers de la deuxième phase seront évalués au cours des prochaines semaines.