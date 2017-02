Le mandat du directeur général de l’Organisation mondiale du commerce renouvelé

BERLIN – Roberto Azevêdo a été reconduit à son poste de directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), assurant la continuité de l’organisation de 164 pays face à l’instabilité en Europe et aux États-Unis.

M. Azevêdo, un Brésilien qui avait été nommé pour un premier mandat de quatre ans en 2013, a déclaré mardi que l’organisation était «sur le bon chemin», mais qu’elle pouvait en faire davantage «particulièrement pour les petits joueurs et ceux qui se sentent en retrait des bénéfices du commerce».

Selon son dirigeant, l’organisation établie à Genève doit contribuer à construire un système commercial plus inclusif.

Il a ajouté que la mission de l’OMC était d’appuyer le développement et la croissance économiques et la création d’emplois, mais aussi de «soutenir la paix, la coopération et la solidarité entre les pays».