Le mauvais temps cause des pannes et des fermetures d’écoles dans les Maritimes

Un mélange de pluie et de neige a causé des pannes de courant, des fermetures d’écoles et des annulations de vols, mercredi, dans les Maritimes.

Le Nouveau-Brunswick a été particulièrement touché par la tempête, plus de 44 000 clients de NB Power s’étant réveillés sans électricité.

La plus grande concentration de ces pannes a touché Moncton et les comtés de York et de Sunbury.

Des pannes ont aussi été rapportées tôt en matinée dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse.

Environnement Canada avait émis des alertes météo pour la majeure partie du Nouveau-Brunswick, où les accumulations de neige pourraient atteindre jusqu’à 25 centimètres d’ici jeudi dans certaines communautés.

Un autre système dépressionnaire devrait se déplacer dans la province jusqu’à mercredi soir.

On conseille aux parents du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse de vérifier auprès des conseils scolaires pour vérifier si les écoles sont ouvertes. Certains autobus ne pourront pas assurer le transport scolaire en raison des routes glissantes.