Le mésangeai du Canada est choisi pour devenir l’oiseau national du pays

OTTAWA – Intelligent, résistant et amical. La Société géographique royale du Canada affirme que son choix d’oiseau national pour le Canada incarne les meilleures caractéristiques du pays.

Le mésangeai du Canada, aussi appelé «whiskey jack» en anglais, a été déclaré gagnant, mercredi, après une recherche laborieuse de deux ans pour un représentant aviaire de qualité pour le pays.

L’oiseau, anciennement connu sous les noms geai du Canada ou geai gris, se trouve dans les forêts boréales de tous les territoires et provinces canadiens, mais nulle part ailleurs sur la planète.

Ce cousin miniature du corbeau a le même rapport entre le cerveau et le corps que les dauphins et les chimpanzés, est décrit comme un oiseau amical et intelligent et passe sa vie entière dans les forêts canadiennes.

Le mésangeai a été préféré, par un comité spécial, aux autres candidats suggérés par les Canadiens dans le cadre d’un grand sondage ayant attiré près de 50 000 votes en ligne.

Le mésangeai du Canada devrait devenir officiellement l’oiseau national du pays en 2017, à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération.

—

Les 10 oiseaux ayant obtenu le plus grand nombre de votes dans le sondage en ligne de la Société géographique royale du Canada:

1. Plongeon huard — 13 995 votes

2. Harfang des neiges — 8948 votes

3. Mésangeai du Canada — 7918 votes

4. Bernache du Canada — 3616 votes

5. Mésange à tête noire — 3324 votes

6. Grand corbeau — 1680 votes

7. Geai bleu — 1037 votes

8. Macareux moine — 764 votes

9. Grand héron du Pacifique — 617 votes

10. Grand pic — 353 votes