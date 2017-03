Le ministre Marc Garneau à Washington pour rencontrer sa nouvelle homologue

WASHINGTON – Le plus récent ministre canadien à défiler à Washington a fait un petit détour virtuel vers… l’espace, jeudi.

L’ancien astronaute Marc Garneau, aujourd’hui ministre canadien des Transports, s’est entretenu, à Washington, avec les actuels locataires américains de la Station spatiale internationale.

Invité à une conférence sur l’aéronautique, M. Garneau a estimé que les séjours dans l’espace sont aujourd’hui plus longs et plus exigeants pour l’organisme des voyageurs de l’espace. L’ex-astronaute canadien, qui a séjourné trois fois dans l’espace à bord de navettes, a raconté que «dans son temps», il allait manger au restaurant le jour même de son retour sur Terre.

Au cours d’une visioconférence avec la Station spatiale, M. Garneau a demandé aux astronautes américains Shane Kimbrough et Peggy Whitson comment ils s’étaient entraînés pour cette mission. Les astronautes ont ensuite expliqué leurs expérimentations menées sur les cellules souches et sur la culture spatiale de laitues.

Peggy Whitson, qui connaissait déjà l’astronaute Garneau, lui a juré que la laitue spatiale était excellente.

M. Garneau est le plus récent d’une longue liste de ministres qui défilent à Washington depuis quelques semaines pour tisser un premier lien avec les nouveaux membres de l’administration de Donald Trump. Le ministre Garneau doit ainsi rencontrer plus tard jeudi sa nouvelle homologue, la secrétaire aux Transports Elaine Chao.