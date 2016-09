Le NPD entame mardi son caucus présessionnel dans un contexte morose

OTTAWA – Le Nouveau Parti démocratique (NPD) entame mardi son caucus présessionnel dans un contexte morose, alors que la popularité du parti recule, que la course au leadership n’a pas encore de candidat déclaré et que certains sont mécontents du travail du chef sortant, Thomas Mulcair.

C’est dans ces circonstances que le NPD annonce l’arrivée de son nouveau directeur national, l’ancien directeur général d’Oxfam Canada, Robert Fox. Il remplace Karl Bélanger, ex-secrétaire général de Thomas Mulcair et vétéran du parti, qui lui-même succédait à Anne McGrath, une proche de Jack Layton.

M. Fox devient directeur d’un parti qui peine à se remettre de sa défaite électorale de l’an dernier. Il aura beaucoup à faire: améliorer les finances difficiles du parti et organiser une course à la chefferie qui devra intéresser non seulement les militants, mais aussi les électeurs.

Alors qu’à pareille date l’an dernier, M. Mulcair semblait en bonne position pour devenir le premier premier ministre néo-démocrate canadien, la formation politique se trouve sur une pente descendante dans les sondages.

Les militants du parti ont montré la porte à M. Mulcair en avril dernier, mais il a choisi de rester pour assurer l’intérim. Certains n’apprécient pas qu’il n’ait pas immédiatement plié bagages, et des médias ont rapporté une fronde à l’interne pour qu’il quitte rapidement.

À l’inverse, une page Facebook qui lui est dédiée lui demande d’être candidat à sa propre succession. Plus de 2000 personnes soutiennent cette campagne, mais M. Mulcair a indiqué qu’il n’entendait pas tenter sa chance une nouvelle fois.

Le sort de Thomas Mulcair devrait occuper une partie des discussions au caucus.

De l’avis de la députée de Berthier-Maskinongé, Ruth Ellen Brosseau, la course à la chefferie s’imposera aussi comme sujet incontournable.

«Il y a des noms qui circulent. On les entend dans les corridors. J’ai hâte de me retrouver en caucus (…), parler avec mes collègues députés, mais aussi voir qui s’intéresse à se présenter ou non», a-t-elle signalé en marge d’une conférence de presse sur le gaspillage alimentaire, à Ottawa.

Elle-même n’exclut pas de poser sa candidature. Elle ne fait toutefois pas partie de ceux qui demandent à M. Mulcair de quitter.

«Le caucus a demandé à Tom de rester. Cette décision n’a pas changé», a-t-elle insisté.

Pour l’instant, la course ne compte aucun candidat déclaré.