Le plan de protection des océans d’Ottawa vise notamment les baleines de la C-B

VICTORIA – Le Plan de protection des océans annoncé par Ottawa lundi comprend des mesures visant une espèce menacée de baleines en Colombie-Britannique, a indiqué le gouvernement fédéral mardi, soit les épaulards résidents du Sud.

Le député de North Vancouver Jonathan Wilkinson a affirmé que le gouvernement fera en sorte que le bruit dû au trafic maritime diminue dans les eaux de la Colombie-Britannique où vivent les épaulards.

M. Wilkinson est également secrétaire parlementaire de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna.

L’augmentation du bruit causé par le trafic maritime — et particulièrement par les pétroliers — est souvent mentionnée comme une des conséquences que pourrait engendrer l’approbation de projets d’oléoduc dans la région.

Ottawa doit annoncer le mois prochain s’il donnera son aval à l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain de Kinder Morgan, qui transporterait des hydrocarbures de l’Alberta à la Colombie-Britannique.

Le Plan de protection des océans annoncé par le premier ministre Justin Trudeau lundi prévoit notamment la mise en place d’un système d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures.

Six nouveaux postes de bateaux de sauvetage seront également créés en bordure de la côte de la Colombie-Britannique, a par ailleurs indiqué M. Wilkinson, mardi. Trois d’entre eux seront construits sur l’île de Vancouver, plus précisément à Victoria, Port Renfrew et Nootka Sound, localité située près de Gold River.