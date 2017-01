Le PQ présente son plan pour faire bouger les Québécois une heure par jour

MONTRÉAL – Jugeant que depuis 2014 l’obésité a eu une «partie gratuite» sous la gouverne des libéraux, le chef du Parti québécois (PQ) Jean-François Lisée a présenté dimanche son plan pour faire bouger tous les Québécois une heure par jour.

Le PQ compte essentiellement reprendre les recommandations que lui avaient faites plusieurs experts consultés lors d’une tournée du Québec, qui a été menée en 2013 alors que le parti était au pouvoir.

«Tout le monde sait quoi faire depuis quelques années. Il a manqué la volonté politique. Alors ce qu’a fait le gouvernement Couillard en arrivant, comme sur bien d’autres dossiers, il a pris ce plan d’action qui était prêt et l’a mis sur une tablette», a lancé M. Lisée lors d’une conférence de presse à Montréal.

«Si on avait écrit ensemble (la politique)… Nous l’avons fait, mourir dans la dignité sans partisannerie. On aurait pu faire vivre en santé sans partisanerie. Nous l’avons offert, malheureusement ils n’ont pas saisi la main tendue», a renchéri Sylvain Pagé, le porte-parole du PQ en matière de saines habitudes de vie, de loisirs et de sports.

M. Pagé a exposé la politique que souhaite mettre en place son parti après les élections de 2018, advenant une victoire.

Les Québécois de tous âges seraient appelés à effectuer une activité motrice pendant une heure, du Centre de la petite enfance (CPE) jusqu’au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Par exemple, les enfants des écoles seraient encouragés à bouger lors des récréations, à l’heure du midi et même dans les classes — notamment à l’aide de vélo-pupitres. Le PQ veut aussi inciter les travailleurs, les personnes âgées et les Autochtones — en valorisant certains sports traditionnels — à se garder en forme.

«Personne ne sera laissé pour contre. Souvent, on a voulu présenter une politique strictement pour les écoles. Mais nous allons beaucoup plus loin que ça», a souligné M. Pagé.

Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec, 14,6 pour cent des Québécois de 12 ans et plus étaient en situation d’obésité en 2007-2008, alors qu’ils étaient 17,4 pour cent en 2013-2014.

La Coalition poids a salué l’initiative du Parti québécois. «Il est décevant de constater que la Politique nationale de l’activité physique, du sport et du loisir, initiée sous le gouvernement Marois et soutenue par de nombreux organismes, n’a toujours pas été adoptée par le gouvernement libéral. Ça fait des années qu’on l’attend», a affirmé par voie de communiqué sa directrice, Corinne Voyer.