Le prédédouanement pour les É.-U. sera possible dans plus d’endroits

MONTPELIER, États-Unis – Une nouvelle loi adoptée aux États-Unis permettra à un plus grand nombre de voyageurs de faciliter leurs déplacements entre le Canada et les États-Unis.

Le sénateur du Vermont Patrick Leahy devait être à l’Aéroport international de Burlington, jeudi après-midi, pour accueillir un vol direct en provenance de l’aéroport torontois Billy-Bishop.

La nouvelle loi américaine sur les voyages, le commerce et la sécurité nationale permettra aux voyageurs de passer les douanes américaines à plus d’endroits encore au Canada, avant leur départ pour les États-Unis.

Grâce à cette nouvelle loi, le prédédouanement, déjà offert dans une quinzaine d’endroits au pays, sera possible dans d’autres aéroports, mais aussi dans des gares ferroviaires et maritimes, et même des postes terrestres.

Certains espèrent aussi que ce prédédouanement favorisera la reprise du service de train de passagers Amtrak entre Montréal et le Vermont.