Le premier ministre chinois sera au Canada dès la semaine prochaine

OTTAWA – Trois semaines après avoir accueilli Justin Trudeau à Pékin, le premier ministre de la République populaire de Chine, Li Keqiang, visitera Ottawa et Montréal la semaine prochaine.

Ce voyage officiel, du 21 au 24 septembre, fait immédiatement suite à la visite d’une semaine du premier ministre Justin Trudeau en Chine, au début du mois.

Le cabinet du premier ministre canadien a indiqué mercredi que les deux chefs de gouvernement continueront «à approfondir une relation plus solide et plus stable entre le Canada et la Chine».

À Ottawa, le premier ministre Li rencontrera son homologue canadien et d’autres hauts responsables. Il sera notamment question de commerce et d’investissement, de coopération environnementale, de collaboration en matière de droit et de justice, d’échanges culturels et de liens entre les populations, indique le cabinet du premier ministre.

M. Li visitera aussi Montréal, où il s’entretiendra avec de hauts dirigeants politiques, des gens d’affaires et des membres de la communauté sino-canadienne.

M. Trudeau se dit ravi d’accueillir son homologue Li en sol canadien.

«Ensemble, nous discuterons des progrès accomplis lors de ma visite en Chine pour que nos pays aient une meilleure compréhension mutuelle, et pour favoriser la croissance de nos économies et le renforcement de la classe moyenne», a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Le cabinet du premier ministre Trudeau rappelle que la Chine est le deuxième partenaire commercial du Canada. En 2015, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et la Chine a atteint près de 85,8 milliards $, une hausse de 10,1 pour cent par rapport à 2014, indique-t-on.