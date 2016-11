Le premier ministre Justin Trudeau amorce une visite de deux jours en Argentine

BUENOS AIRES, Argentine – Justin Trudeau amorcera jeudi son premier séjour en Amérique du Sud à titre de premier ministre, alors qu’il atterrira en Argentine pour une visite de deux jours dans ce pays qui assouplit rapidement ses règles en matière d’investissements étrangers.

Après des années de gouvernements populistes et nationalistes, l’Argentine tend de plus à plus vers le centre politique, alors que son président, Mauricio Macri, a levé le contrôle des changes et apporté des modifications au bureau central des statistiques pour se refaire une crédibilité et attirer les investisseurs étrangers.

M. Trudeau a déclaré que l’Argentine est un pays ayant des défis à relever, mais qui a également devant lui plusieurs occasions de croissance.

Un ancien diplomate canadien en Amérique du Sud affirme que le changement politique observé en Argentine est reflété dans les pays voisins, ce qui fait de la visite de M. Trudeau une astucieuse stratégie géopolique.

Allan Culham croit que la visite du premier ministre ne pourrait arriver à un meilleur moment pour bâtir des relations personnelles, ce qu’apprécient particulièrement les Sud-Américains.

L’ambassadeur de l’Argentine au Canada dit que la rencontre est une belle occasion de reconstruire la relation entre les deux pays, qui avait atteint un creux il y a quatre ans.

C’était au Sommet des Amériques, en 2012, lorsque le précédent gouvernement conservateur avait choisi de ne pas appuyer une résolution pro-Argentine dans la dispute entourant les îles Malouines.

L’ambassadeur Marcelo Suarez Salvia explique que son pays souhaite obtenir une aide financière internationale pour réaliser plusieurs gros projets d’infrastructures et profiter de l’expertise canadienne pour faire venir 3000 réfugiés syriens en Argentine.

Des entreprises canadiennes ont déjà un pied à terre en Argentine, principalement dans le secteur minier, qui reçoit la majeure partie de l’attention au Canada, où certains s’inquiètent des impacts sociaux et environnementaux des projets.