Le premier ministre Justin Trudeau nomme six sénateurs du Québec

OTTAWA – Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a procédé mercredi à la nomination de six sénateurs indépendants, tous issus du Québec.

Parmi les sénateurs désignés figurent l’actuelle protectrice du citoyen du Québec, Raymonde Saint-Germain, ainsi que l’avocate émérite et auteure Renée Dupuis, spécialisée notamment en droit relatif aux Premières nations.

La liste inclut également le maire de Rimouski, Éric Forest; l’expert en droit, Marc Gold; la médecin de famille et professeure d’origine haïtienne, Marie-Françoise Mégie; et la spécialiste de la pollution et des problèmes de santé qui y sont imputables, la docteure Rosa Galvez.

Le premier ministre avait annoncé lundi l’entrée de six sénateurs de l’Ontario à la chambre haute.

Les sénateurs nommés ce mois-ci ont été sélectionnés à la suite d’un appel de candidatures lors duquel plus de 2700 personnes ont manifesté leur intérêt, rapporte le Cabinet du premier ministre.