Le procureur en chef de la Commission sur la protection des sources démissionne

MONTRÉAL – Le procureur en chef de la Commission sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, Bernard Amyot, a démissionné.

Me Amyot a remis sa démission lundi matin au président de la Commission, le juge Jacques Chamberland, a fait savoir la Commission par communiqué.

Dans celui-ci, Me Amyot indique que sa décision a été motivée par les «doutes qui ont été soulevés» à son sujet, précisant toutefois qu’ils n’ont «aucun fondement juridique».

Il dit vouloir éviter que sa participation à la Commission puisse mettre en doute l’intégrité de ses travaux.

L’homme avait été nommé en poste le 22 décembre dernier.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) avait auparavant déclaré lundi que Me Amyot n’avait pas la légitimité pour siéger à la commission. La FPJQ relevait que dans des lettres d’opinion qu’il avait signées dans le passé, Me Amyot avait fait preuve de mépris à l’endroit des médias et des journalistes, notamment envers Patrick Lagacé de La Presse, l’un des journalistes espionnés par les corps policiers, au coeur de la commission d’enquête.

Me Lucie Joncas, jusqu’alors procureure en chef adjointe, assurera dès ce lundi le rôle de procureure en chef.

Le président Chamberland dit avoir pris acte de la démission de Me Amyot avec regret.

Mais il souligne que le plus important est de pouvoir mener à terme l’important mandat qui lui a été confié.