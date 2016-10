Le Québec accueille une conférence mondiale sur la radicalisation des jeunes

QUÉBEC – Dès dimanche soir et jusqu’à mardi, le Québec accueillera une importante conférence internationale sur la radicalisation des jeunes.

Ayant pour thème « Internet et la radicalisation des jeunes : prévenir, agir et vivre ensemble », l’événement, qui aura lieu à Québec, est organisé conjointement par le gouvernement du Québec et l’UNESCO.

La conférence réunira plus de 450 participants de 70 pays, dont des experts issus de différents paliers gouvernementaux, d’organisations internationales, du secteur privé, du milieu universitaire, mais aussi de la société civile.

Elle a pour but de partager les meilleures pratiques en matière de prévention de la radicalisation menant à la violence et de cibler des pistes de solution.

Dimanche soir, les participants pourront assister à la pièce de théâtre « Djihad » de l’auteur belge Ismaël Saidi, une première nord-américaine.

Selon la ministre québécoise des Relations internationales, Christine St-Pierre, le Québec est perçu comme un leader dans la lutte à la radicalisation, ayant pris plusieurs initiatives pour la contrer dans le cadre d’un plan d’action mis sur pied en 2015.