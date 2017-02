Le Québec s’affiche dans la station la plus achalandée de Shanghaï

QUÉBEC – Le Québec fait une opération séduction dans le métro de Shanghaï, la métropole chinoise: des panneaux touristiques figurent maintenant dans la station reconnue comme étant la plus achalandée de la République populaire.

Lancée dans le cadre d’un projet publicitaire de trois ans au coût de 2,4 millions $, la campagne Tombez amoureux du Québec coïncide avec l’inauguration, la semaine dernière, de la première liaison commerciale directe Montréal-Shanghaï. L’offensive publicitaire vise à la fois le métro et les réseaux sociaux chinois.

L’Alliance de l’industrie touristique du Québec n’a pu préciser la part de fonds publics investie dans ce projet.

La station choisie pour la campagne, Square du Peuple, est située au centre-ville de Shanghaï et 700 000 passagers y circuleraient chaque jour, selon les renseignements fournis par l’Alliance, un des partenaires de la campagne, avec notamment Aéroports de Montréal, le ministère de l’Économie, l’Office du tourisme de Québec ainsi que les gouvernements du Québec et du Canada.

La station donne accès à un ensemble de lieux culturels et commerciaux, ainsi qu’à une artère commerciale piétonne importante, la rue Nanjing. L’affichage couvre 12 colonnes de la station Square du Peuple et comprend aussi une murale dans le corridor de l’entrée.

Quant au volet médias sociaux, la campagne cible Weibo, un hybride entre Twitter et Facebook, selon l’Alliance. Sa durée est de quatre semaines, pour coïncider avec la campagne dans le métro.

Rappelons que la ministre du Tourisme, Julie Boulet, est en mission en République populaire depuis une semaine jusqu’à samedi, en vue de faire la promotion du Québec comme destination.

Le tourisme chinois au Québec est déjà en forte hausse. Le nombre de visiteurs en provenance de ce pays est passé de 30 000 en 2010 à 84 000 en 2016. Et plus précisément, 30 pour cent du trafic aérien chinois vers le Québec provient de Shanghaï.

Lundi, Mme Boulet a signé une entente avec le Bureau municipal du tourisme de Shanghaï. La déclaration commune d’intention vise à accroître la collaboration entre Tourisme Québec et son interlocuteur municipal. Cet échange de «renseignements stratégiques» permettra de mieux connaître le profil, les goûts et les attentes des touristes de part et d’autre.