Le Québécois Charles Taylor devient le premier lauréat du prix Berggruen

MONTRÉAL – Le philosophe québécois Charles Taylor est le premier lauréat du prix Berggruen.

Le prix, annoncé tard mardi, est accompagné d’une bourse d’un million de dollars US remise par l’Institut Berggruen, un groupe de réflexion californien non partisan fondé en 2010.

Dans un communiqué, l’Institut a précisé que le professeur de 84 ans de l’Université McGill était le premier lauréat du prix, qui sera remis annuellement à un penseur «dont les idées ont une grande importance pour former la compréhension de l’humain et contribuer à l’avancement de l’humanité».

Charles Taylor est bien connu au Québec pour avoir coprésidé, avec Gérard Bouchard, la commission Bouchard-Taylor, qui se penchait sur les accommodements raisonnables accordés aux minorités religieuses.

L’Institut affirme que sa mission est de «développer des idées fondatrices» et les utiliser pour contribuer à former les institutions politiques et sociales du 21e siècle.

Son fondateur, le philanthrope et investisseur Nicolas Berggruen, a rendu hommage à M. Taylor, qui a été choisi par un jury indépendant en raison de ses contributions à différents enjeux des sciences sociales, des affaires publiques et des sciences humaines.

M. Taylor recevra son prix au cours d’une cérémonie qui se tiendra à New York, le 1er décembre.