Le SCFP tente de bloquer en cour la privatisation d’Hydro One

TORONTO – Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) intente une poursuite contre le gouvernement ontarien dans le but de mettre un terme à la privatisation partielle d’Hydro One, monopole d’État dans le secteur du transport de l’électricité.

Selon le président du SCFP, Fred Hahn, l’avocat du syndicat a déposé un avis d’intention au Procureur général de la province, mardi, mais le gouvernement a indiqué mercredi qu’il n’était pas au courant.

Le syndicat soutient que le gouvernement libéral de Kathleen Wynne a mélangé à tort les affaires et la politique en organisant des activités de financement avec des ministres, moyennant parfois 10 000 $ le couvert. Selon le SCFP, une de ces activités a attiré des banquiers qui avaient un intérêt certain dans la vente d’actions d’Hydro One.

Les libéraux souhaitent vendre jusqu’à 60 pour cent des actions de la gigantesque société d’État, qui comprend aussi une division distribution desservant environ 1,3 million de foyers, surtout en régions rurales ou éloignées.

La province a déjà récolté 3,2 milliards $ grâce à la vente de 30 pour cent des actions d’Hydro One jusqu’ici, mais le SCFP espère que sa poursuite mettra un terme à l’opération.

Les libéraux soutiennent que le fruit de cette vente ira au financement des transports publics et des projets d’infrastructures, mais aussi au paiement de la dette de la province.

Fred Hahn rappelle que le SCFP a réussi, grâce à une poursuite semblable, à empêcher le précédent gouvernement conservateur de vendre Ontario Hydro. Les conservateurs ont ensuite démantelé la société d’État en plusieurs entreprises distinctes, dont Ontario Power Generation (production) et Hydro One (transport).