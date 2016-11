MONTRÉAL – Le sociologue et théologien Jacques Grand’Maison est décédé dimanche matin à l’âge de 84 ans.

La directrice de la Maison d’édition Carte Blanche, Hélène Rudel-Tessier, a confirmé lundi matin que M. Grand’Maison avait perdu son long combat contre un cancer.

Originaire de Saint-Jérôme, M. Grand’Maison a fait des études au Grand Séminaire de Montréal et à l’Université Grégorienne du Vatican avant d’obtenir son doctorat à l’Université de Montréal, où il a enseigné de 1967 à 1997.

Jacques Grand’Maison est reconnu pour son approche décloisonnée de la théologie, qu’il a su mêler avec d’autres disciplines, dont la sociologie, la psychologie et le droit.

Auteur prolifique, le chanoine Grand’Maison a écrit des dizaines d’ouvrages pendant sa longue carrière.

Il a signé son dernier livre, «Ces valeurs dont on parle si peu», en 2015, un essai qu’il a décrit comme son «testament spirituel».

«J’arrive à la fin de ma vie et je tenais à communiquer ces réflexions sur les valeurs. Trop souvent, on néglige la transmission du savoir intergénérationnel. La vie moderne exige une bonne dose de jugement, mais je ne suis pas certain qu’on l’exerce toujours de façon optimale», avait-il confié au journal «Forum» de l’Université de Montréal.

Jacques Grand’Maison a reçu plusieurs récompenses, dont le Prix des sciences humaines du Québec, le prix Esdras-Mainville et le Prix des sciences sociales du Canada. Il a également obtenu un doctorat honoris causa de l’Université de Sherbrooke, en plus d’avoir été désigné officier de l’Ordre du Québec.

Un autre sociologue important du Québec, le regretté Fernand Dumont, avait souligné «l’oeuvre considérable» de M. Grand’Maison, tant par son volume que par sa portée. «La finesse des analyses y rejoint l’étonnante étendue de l’érudition. M. Grand’Maison n’est pas seulement un chercheur, un savant et un professeur. Depuis longtemps, il s’est engagé dans l’action sociale où il a apporté sa lucidité et son dévouement», avait déclaré M. Dumont.