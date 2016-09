Le sommeil contribue à l’apprentissage

MONTRÉAL – Des périodes de sommeil entre les séances d’étude semblent aider à se souvenir de ce que l’on a appris et à faciliter le réapprentissage de ce que l’on a oublié, même six mois plus tard, selon une étude publiée par le journal médical Psychological Science.

La psychologue française Stéphanie Mazza, de l’Université de Lyon, a précisé que le sommeil semble offrir deux avantages: réduire le temps nécessaire au réapprentissage et assurer une meilleure rétention à long terme que la seule répétition.

Des études précédentes avaient déjà indiqué qu’il est sage de dormir après avoir étudié, dit-elle, mais cette nouvelle enquête ajoute que le sommeil entre deux séances d’étude rend cette stratégie encore plus efficace.

Les chercheurs ont demandé à 40 adultes de mémoriser la traduction française de 16 mots swahilis. Le groupe qui avait pu dormir entre deux séances s’est souvenu d’environ 10 des 16 mots, contre seulement 7,5 mots pour le groupe qui n’avait pas dormi. De plus, le groupe qui avait dormi n’a eu besoin que de trois tentatives pour se souvenir des 16 mots, comparativement à six tentatives pour les autres.

Les deux groupes ont ultimement mémorisé les 16 traductions, mais le sommeil a semblé faciliter la tâche du premier.

Une semaine plus tard, le groupe qui avait dormi se souvenait de 15 traductions, contre 11 pour l’autre groupe. L’avantage était encore notable six mois plus tard.

Mme Mazza et ses collègues concluent qu’alterner entre séances d’étude et sommeil semble être une stratégie efficace pour se souvenir d’informations plus longtemps, tout en y consacrant moins de temps d’étude.