Le SPVM arrête trois hommes relativement à un homicide datant de 2014

MONTREAL – Les enquêteurs de la Section des crimes majeurs du SPVM ont arrêté trois hommes dans un dossier de disparition datant de 2014, maintenant considéré comme un dossier d’homicide.

À l’été 2015, le SPVM a retrouvé le corps d’Éric Saturnin Emenenguene, un individu âgé de 32 ans, dans la région de Lanaudière. Ce citoyen français d’origine camerounaise était porté disparu depuis le 7 juillet 2014.

Les enquêteurs avaient alors fait appel à la population afin de recueillir des informations.

Vendredi, les policiers ont procédé à l’arrestation de trois hommes.

Il s’agit de Carl Morin, un homme de 29 ans, qui fait face à des accusations d’homicide volontaire et d’outrage à un cadavre. Pierre Morin, âgé de 51 ans, est accusé d’enlèvement et séquestration, ainsi que de complicité après le fait. Francis Perron-Longpré, âgé de 29 ans, fait de son côté face à des accusations de complicité après le fait et d’outrage à un cadavre.

On ignore encore le mobile de cette affaire.

Les trois suspects ont comparu samedi par vidéoconférence.