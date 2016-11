Le SPVM demande l’aide du public pour retrouver une adolescente disparue

MONTRÉAL – Le Service de police de la Ville de Montréal sollicite l’aide du public pour retrouver Emma Curadeau, une adolescente qui a quitté son lieu de résidence situé dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro le 9 novembre dernier et n’est pas revenue depuis.

La jeune femme de 17 ans mesure 1, 50 m et pèse 50 kg , elle a les cheveux blonds rasés sur le côté gauche et les yeux bruns. Elle a un piercing au nez et un près de la bouche.

Selon la police, elle pourrait se trouver dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

La police invite toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition à composer le 911, appeler son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.