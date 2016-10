Le syndicat ne s’attendait pas aux nouvelles compressions chez Bombardier

MONTRÉAL – Le syndicat représentant les travailleurs d’usine de Bombardier Aéronautique a été complètement pris par surprise par l’annonce, vendredi, de nouvelles compressions de 7500 postes dans l’ensemble des divisions de la multinationale, dont 1500 au Québec d’ici deux ans.

L’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA) se dit désormais complètement incapable de suivre la progression des suppressions d’emplois avec cette annonce, qui s’ajoute à celle de février dernier, où Bombardier avait fait part de son intention d’éliminer 7000 emplois, dont 2400 au Québec.

Le coordonnateur québécois de l’Association, Dave Chartrand, a indiqué à La Presse canadienne que l’employeur n’était pas en mesure, vendredi, de lui préciser quels emplois seraient touchés et dans quelles usines.

Selon lui, ces annonces successives créent une tension insoutenable parmi les employés, une situation qu’il déplore d’autant plus qu’elle doit se prolonger sur deux ans.

Bombardier a toutefois aussi annoncé l’embauche de 3700 personnes, notamment pour la fabrication des avions de la CSeries et des avions d’affaires Global 7000; le transfert de certains employés, notamment pour suivre l’augmentation de cadence de la production de la CSeries, était toutefois déjà amorcé, de sorte que le syndicat demeure dans le noir complet quant au nombre total réel de mises à pied et de transferts d’employés qui auront eu lieu en bout de ligne.

De passage à Montréal, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, s’est montré résigné face à cette annonce, faisant valoir que, comme toute grande compagnie, Bombardier devait «s’ajuster pour demeurer compétitif».

M. Garneau a cependant donné l’assurance que l’annonce ne compromettait pas les discussions en vue d’une aide fédérale d’un milliard $ que lui réclame le géant du transport et que celle-ci était d’abord reliée au maintien du siège social, de la recherche et du développement et de la fabrication des appareils au Canada.