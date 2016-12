Le système d’éducation canadien parmi les plus performants

MONTRÉAL – Le Canada fait bonne figure dans une évaluation internationale de la qualité, de l’équité et de l’efficacité des systèmes scolaires rendue publique mardi par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Singapour trône au sommet du classement 2015 du Programme international de suivi des acquis des élèves (PISA), suivie de près par le Japon, l’Estonie, la Finlande et le Canada.

Ces pays se distinguent par leurs niveaux élevés de performance, combinés au caractère équitable de leur système d’éducation.

L’étude réalisée par l’OCDE à travers 72 pays évalue les connaissances acquises par des élèves de 15 ans et ce, tous les trois ans.

Le Québec affiche des résultats supérieurs à la moyenne de l’OCDE, de même qu’à celle des provinces canadiennes.

Les jeunes Québécois occupent le troisième rang mondial en matière de mathématiques et arrivent cinquièmes sur le plan de la culture scientifique.

Dans un communiqué, le ministère québécois de l’Éducation s’est félicité de cette position enviable et a tenu à souligner le faible écart entre les résultats des élèves les plus performants et les moins performants, notamment en sciences.