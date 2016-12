Le vice-président américain Biden arrive pour sa rencontre avec Justin Trudeau

OTTAWA – Le vice-président des États-Unis Joe Biden est arrivé vendredi sur la colline du Parlement pour une rencontre bilatérale avec le premier ministre Justin Trudeau.

La circulation au centre-ville d’Ottawa était entravée en raison de l’arrivée de l’escorte motorisée du vice-président. Les véhicules se sont arrêtés devant la porte principale de l’édifice du Centre, où M. Trudeau a bravé les froides températures pour aller l’accueillir.

M. Biden a serré la main des dignitaires avant de signer un livre d’or et de traverser le Hall d’honneur en compagnie du premier ministre.

Une fois assis, les deux hommes ont échangé des politesses, chacun des deux leaders faisant l’éloge du pays de l’autre et de la relation Canada-États-Unis.

Justin Trudeau a mentionné les forts liens économiques, commerciaux et culturels qui se poursuivent et s’est dit heureux de pouvoir accueillir le vice-président au pays.

Joe Biden a lui aussi mentionné la nature unique de la relation entre les deux pays.

«Les Américains voient (le Canada) comme une famille — pas seulement des alliés, pas seulement des amis, pas seulement notre plus grand partenaire commercial, mais nos valeurs sont les mêmes», a-t-il souligné.

«On ne peut aller nulle part en Amérique sans trouver quelqu’un qui ne dira que du positif au sujet de la relation avec le Canada.»

Le vice-président rencontrera plus tard vendredi les premiers ministres des provinces et territoires, de même que les leaders autochtones, qui sont réunis à Ottawa pour une rencontre d’un jour lors de laquelle ils discuteront de changements climatiques et de soins de santé.