L’école québécoise est la plus inégalitaire au pays, selon un rapport

QUÉBEC – Les écoles québécoises sont les plus inégalitaires au pays, déplore un rapport qui critique durement le gouvernement.

Dans son tout dernier rapport, le Conseil supérieur de l’éducation estime que la «justice sociale» et les valeurs défendues collectivement sont mises en péril à l’école.

Selon cette instance de réflexion, il est temps de remettre le «cap sur l’équité» en éducation et la «justice scolaire» au calendrier politique.

Mercredi, la Coalition avenir Québec (CAQ) y a vu le bilan de 13 années de gouvernement libéral, mais le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a balayé les critiques.

Le rapport constate que «la différence de performance entre les élèves des écoles défavorisées et ceux des écoles favorisées est toujours sensiblement plus importante au Québec que dans les autres provinces ou régions du Canada».

La «multiplication des programmes particuliers sélectifs et des établissements privés entraîne des inégalités de traitement au bénéfice des plus favorisés», poursuit-on.

Le Conseil supérieur de l’éducation prône des investissements du gouvernement pour offrir «une qualité satisfaisante dans tous les établissements», et créer ainsi une plus grande mixité sociale et scolaire.