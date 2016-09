L’écrivain W.P. Kinsella est mort vendredi à l’âge de 81 ans

VANCOUVER – L’écrivain W.P. Kinsella, basé en Colombie-Britannique, auteur du roman «Shoeless Joe» qui est devenu le film «Field of Dreams» (Jusqu’au bout du rêve), est mort vendredi à l’âge de 81 ans.

Son agent littéraire confirme que l’écrivain, qui est né à Edmonton, a demandé à un médecin de l’aider à mourir, à Hope, en Colombie-Britannique.

L’agence n’a pas fourni de détails sur la maladie dont souffrait M. Kinsella, mais a précisé qu’il a demandé à ne pas avoir de service commémoratif.

M. Kinsella a publié près de 30 livres de fiction, d’essais et de poésie et a reçu l’Ordre du Canada et l’Ordre de la Colombie-Britannique.

Son roman surréaliste «Shoeless Joe», qui racontait l’histoire d’un fermier qui entendait une voix lui disant de construire un terrain de baseball, a fait l’objet d’une adaptation au cinéma avec le populaire film de Kevin Costner «Field of Dreams».

Il avait deux filles qui ont pris soin de lui ces dernières années et plusieurs petits-enfants, a indiqué l’agence.