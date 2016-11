Le légendaire chanteur Leonard Cohen, natif de Montréal, est mort à 82 ans

MONTRÉAL – Le chanteur Leonard Cohen, natif de Montréal, est décédé à l’âge de 82 ans, selon ce qu’annonce Sony Music Canada sur son site web.

Ses funérailles seront célébrées à Los Angeles, où habitait le chanteur et poète. La date sera annoncée ultérieurement, selon ce qui est indiqué sur son site web officiel.

Leonard Cohen a connu une carrière prolifique qui s’est étendue sur six décennies.

Les chansons de cet écrivain, poète, auteur-compositeur-interprète et séducteur de renom ont été reprises près de 2000 fois et se sont retrouvées sur les trames sonores de films aussi variés que «Shrek» et «Natural Born Killers».

Son dernier album «You want it darker» est paru le 21 octobre, soit il y a moins d’un mois.