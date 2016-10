L’énergie renouvelable représente 11% de la capacité au Canada, selon l’ONÉ

CALGARY – La représentation des énergies renouvelables autres qu’hydroélectrique au sein de la capacité totale du Canada est passée de 2 à 11 pour cent entre les années 2005 et 2015, ce que l’Office national de l’énergie (ONÉ) a attribué vendredi à une vague de construction de tels projets énergétiques.

La capacité de ces sources d’énergie — éolienne, solaire et de la biomasse — a été multipliée par plus de six au cours de cette période, passant de 2360 mégawatts à 15 600 mégawatts, a précisé l’organisation dans un rapport intitulé «Panorama de l’électricité renouvelable au Canada».

L’économiste en chef de l’ONÉ, Shelley Milutinovic, calcule que le Canada est maintenant le quatrième plus important producteur d’énergie à partir de ressources renouvelables au monde.

La capacité d’énergie renouvelable a progressé de 26 pour cent depuis 2005, alors qu’elle était de 75 000 mégawatts, pour atteindre près de 95 000 mégawatts l’an dernier, selon rapport de l’ONÉ.

La capacité hydroélectrique a avancé d’environ neuf pour cent à plus de 79 000 mégawatts pendant cette décennie, indique le rapport.

Pendant cette même période, la capacité de production d’énergie issue de centrales au charbon a diminué de 6230 mégawatts et celle provenant de centrales alimentées au gaz naturel a avancé de 8400 mégawatts.