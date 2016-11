Leonard Cohen est mort dans son sommeil après une chute nocturne chez lui

LOS ANGELES, États-Unis – L’auteur-compositeur-interprète Leonard Cohen est mort dans son sommeil après avoir fait une chute en milieu de nuit à sa résidence de Los Angeles.

Son gérant, Robert B. Kory, a ajouté que la mort de l’artiste avait été soudaine et inattendue, mais paisible.

Les révélations faites mercredi par Robert B. Kory par voie de communiqué sont les premières explications sur les causes de la mort de son célèbre client survenue lundi le 7 novembre dernier à l’âge de 82 ans. Le décès n’a été rendu public que trois jours plus tard, en soirée.

Leonard Cohen laisse dans le deuil ses deux enfants, Adam et Lorca, et ses petits-enfants Cassius, Viva et Lyon. Il a été porté à son dernier repos jeudi dernier, près de ses parents, de ses grands-parents et de ses arrière-grands-parents dans un cimetière de Westmount, sur l’île de Montréal.

Seuls des membres de sa famille et des amis intimes ont assisté aux obsèques, selon les dernières volontés du défunt. Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure à Los Angeles.

L’état de santé de l’auteur de «Hallelujah» s’était détérioré tout au long de l’année 2016 mais il était resté très discret sur ce sujet.