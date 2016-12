Les ambulanciers paramédicaux de la FSSS-CSN en grève le 15 décembre

MONTRÉAL – Les syndicats du secteur préhospitalier affiliés à la CSN feront finalement la grève à compter du 15 décembre.

Ils ont transmis vendredi une quarantaine d’avis de grève à leurs employeurs respectifs. Une grève générale illimitée pourrait donc être déclenchée à 00h01 le 15 décembre.

La Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN représente 3600 syndiqués. Il s’agit de paramédics, répartiteurs et employés de soutien qui travaillent pour des entreprises ambulancières dans la plupart des régions du Québec, ainsi que pour Urgences-Santé à Montréal et Laval.

Les 15 syndicats concernés ont obtenu leur mandat de grève au cours du mois de novembre, dans des proportions qui dépassaient les 92 pour cent.

«À la lumière de ce qu’on a actuellement, ça ne nous donne rien d’attendre plus longtemps. Il est clair qu’on n’avance plus présentement aux tables, même si on dit que les tables ne sont pas ‘cassées’», a déploré au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne Dany Lacasse, vice-président du secteur privé à la FSSS-CSN.

Des négociations ont pourtant toujours cours, tant avec Urgences-Santé qu’avec les entreprises ambulancières dans les régions du Québec.

«On voit que les employeurs — et ils nous le disent — n’ont pas les mandats pour qu’on puisse discuter seulement des objectifs qu’on a sur nos priorités», a soutenu M. Lacasse.

iL ne désespère toutefois pas. «L’objectif est de régler», a-t-il dit.

Comme le secteur préhospitalier est névralgique, les services essentiels doivent y être maintenus. Les parties seront convoquées prochainement afin de trancher la question du niveau de services à maintenir si les mandats de grève sont effectivement exercés.

Malgré deux messages, la direction d’Urgences-Santé n’a pas rappelé.

Les conventions collectives sont échues depuis le 31 mars 2015.

Les points en litige portent sur les salaires, les horaires de faction, l’organisation du travail, la charge de travail et le régime de retraite.

Il importe de souligner que la FSSS-CSN ne représente pas tous les ambulanciers paramédicaux au Québec. La Fraternité des travailleurs du préhospitalier, section locale 592, affiliée à la FTQ, en représente également 1000. Et il existe également des syndicats indépendants.