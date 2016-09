Les antibiotiques augmentent le risque d’allergies alimentaires chez les enfants

MONTRÉAL – Les enfants soignés avec des antibiotiques pendant leur première année de vie sont ensuite plus susceptibles que les autres de développer des allergies alimentaires, selon une étude réalisée à l’Université de la Caroline du Sud.

Les chercheurs ont déterminé que le risque pour ces enfants d’avoir des allergies alimentaires est 1,21 fois supérieur à celui des autres.

Ce risque est 1,31 fois plus élevé si l’enfant reçoit trois prescriptions d’antibiotiques pendant sa première année de vie, 1,43 fois plus élevé s’il en reçoit quatre et 1,64 fois plus élevé s’il en reçoit cinq ou plus.

Des études antérieures avaient indiqué qu’une flore intestinale normale est essentielle pour permettre à l’organisme de développer une tolérance aux protéines étrangères, comme celles contenues dans les aliments. On sait que les antibiotiques altèrent la composition de cette flore.

Les auteurs de l’étude recommandent donc aux médecins la plus grande prudence quand vient le temps de prescrire des antibiotiques aux enfants, tout en admettant qu’il puisse être très difficile de différencier une infection virale pour laquelle les antibiotiques seront inutiles d’une infection microbienne pour laquelle ils seront efficaces.

Les conclusions de cette étude sont publiées dans le journal médical «Allergy, Asthma & Clinical Immunology».