Les athlètes canadiens qui ont participé aux JO de Rio sont célébrés

OTTAWA – Plus de 250 athlètes et entraîneurs canadiens ont été célébrés mercredi matin par le gouvernement du Canada à Ottawa dans le cadre d’une journée de célébration visant à souligner leurs exploits aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio de Janeiro en 2016.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a profité de l’occasion pour leur rendre hommage.

«Les Canadiens sont très fiers de leurs athlètes, a déclaré M. Trudeau. Je dois admettre que c’est une bonne journée pour être sur la colline, parce que je suis en mesure de les remercier publiquement et de célébrer leur dévouement extraordinaire.»

Les festivités ont commencé en matinée avec une activité communautaire à laquelle ont participé des élèves de la région et se sont terminées par une visite officielle de la colline du Parlement.