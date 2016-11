Les avocats et notaires du gouvernement contestent les services essentiels

MONTRÉAL – Les avocats et notaires à l’emploi du gouvernement du Québec passent de la parole aux actes: ils contestent devant la Cour supérieure l’étendue des services essentiels qu’ils doivent maintenir durant leur grève.

Dans deux requêtes qu’a obtenues La Presse canadienne, Les Avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) contestent ainsi la décision du Tribunal du travail rendue le 23 octobre dernier.

Dans leur requête, ils soulignent qu’en vertu des ordonnances qui ont été rendues par le Tribunal du travail, de 60 à 70 pour cent de leurs membres, dans un cas, ou 50 pour cent, dans l’autre cas, sont visés par les services essentiels. Selon eux, cela prive «un nombre considérable» de membres de leur droit de grève.

Ils demandent donc à la Cour supérieure d’annuler la décision du Tribunal du travail. Pour ce faire, ils invoquent notamment l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans la cause touchant la Fédération du travail de la Saskatchewan, qui avait pratiquement reconnu le droit de grève comme un droit constitutionnel faisant partie de la liberté d’association.

La convention collective de ces 1100 avocats et notaires est échue depuis le 31 mars 2015, soit depuis plus d’un an et demi.