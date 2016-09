Les avocats et notaires du gouvernement croient la grève inévitable

MONTRÉAL – L’exaspération des quelque 1100 avocats et notaires du gouvernement du Québec vient de monter d’un cran; ils se dirigent vraisemblablement vers une grève.

LANEQ, ou Les Avocats et notaires de l’État québécois, a réuni son conseil des représentants, lundi, pour faire le point sur la négociation avec le gouvernement du Québec et sur la suite des choses. Ils sont sans contrat de travail depuis un an et demi.

Or, cette négociation est «au point mort» et la grève apparaît maintenant inévitable, a admis au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne, mardi, le président de LANEQ, Me Jean Denis.

Le principal point en litige est la demande du syndicat de modifier en profondeur le régime de négociation. Il veut obtenir un mécanisme d’arbitrage qui lierait les parties. Et, en revanche, il se dit prêt à laisser tomber son droit de grève.

Mais le gouvernement a opposé un non catégorique à cette demande d’arbitrage exécutoire, a rapporté Me Denis.

Ces avocats et notaires sont à l’emploi des différents ministères et organismes, comme l’Autorité des marchés financiers, Investissement Québec, la Régie de l’énergie et l’Agence du revenu. Ce syndicat représente entre autres les légistes, qui rédigent les lois et règlements.