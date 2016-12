Les Canadiens prévoient moins dépenser pour les Fêtes, selon un sondage

TORONTO – De nombreux Canadiens prévoient dépenser en moyenne près de 600 $ au cours de leur magasinage des Fêtes, selon un sondage commandé par la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC).

Cette somme se situe huit pour cent en deçà de la valeur de budget moyen de l’an dernier. Le sondage indique toutefois que cinquante et un pour cent des répondants s’attendent à dépasser leur budget.

Le coup de sonde révèle par ailleurs que les Albertains dépenseront six pour cent plus cet hiver — en moyenne 688$—, tandis que les Ontariens et les Québécois ont coupé dans leur budget — respectivement de 12 pour cent et de 10 pour cent.

Les résidants des provinces atlantiques, bien qu’ils entendent réduire de sept pour cent leurs dépenses des Fêtes, restent les plus gros acheteurs de cadeaux du pays. Les Canadiens entendent débourser en moyenne 803$ à cet effet.

Les jeunes de la génération Y ont quant à eux revu à la baisse leur budget des Fêtes de 14 pour cent, qui s’élève à 400 $, en moyenne. Les Canadiens de cette tranche d’âge sont également plus enclins à acheter à crédit.

Le sondage de la CIBC a été complété en ligne par 1 516 personnes sélectionnées au hasard par un comité du Forum Angus Reid. L’exercice a été fait entre le 2 et le 4 décembre et comporte une marge d’erreur de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.