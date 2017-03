Les changements climatiques bouleverseront l’économie, dit la Banque du Canada

OTTAWA – Les changements climatiques et les actions entreprises pour les neutraliser auront des effets importants et généralisés sur l’économie et le système financier du Canada, a affirmé jeudi un des principaux responsables de la Banque du Canada.

Dans le texte d’un discours qu’il devait prononcer à Montréal, le sous-gouverneur Timothy Lane a indiqué que de profonds changements structurels pourraient avoir lieu lors de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Ceux-ci pourraient avoir des «conséquences importantes» pour l’offre et la demande mondiales, a-t-il précisé.

Bien exécutées, la tarification du carbone et les initiatives favorisant la canalisation des flux financiers du secteur privé dans les investissements verts pourraient grandement aider à s’ajuster aux changements climatiques, a estimé M. Lane.

Le sous-gouverneur de la banque centrale dit s’attendre à ce que l’adoption de la tarification du carbone ait un effet temporaire sur l’inflation.

M. Lane croit aussi que si la hausse des températures devait donner lieu à des chocs défavorables de plus en plus fréquents, la Banque du Canada devrait tenir compte de cet élément dans ses décisions de politique monétaire.

Il admet en outre que les forces créées par le réchauffement planétaire pourraient être difficiles à intégrer dans les modèles économiques existants.