Les cigarettes électroniques seraient toutes nocives, selon une étude

MONTRÉAL – Toutes les cigarettes électroniques émettent des produits chimiques nocifs, mais certaines en émettent plus que d’autres, écrivent des chercheurs américains dans les pages du journal Environmental Science & Technology.

L’étude réalisée au Laboratoire national Lawrence Berkeley a déterminé que des facteurs comme la température de combustion utilisée, le modèle et l’âge de la cigarette électronique ont tous une influence sur les niveaux d’émissions.

L’auteur de l’étude, Hugo Destaillats, a déclaré par voie de communiqué que les cigarettes normales sont «très malsaines» et que les cigarettes électroniques sont tout simplement «malsaines».

Le professeur Destaillats et son équipe ont constaté que plus la cigarette électronique est «réchauffée» (par exemple, entre la première inhalation et les suivantes), plus elle est âgée et plus l’utilisateur la règle à un voltage élevé, plus les émissions seront nocives.

Ils ont aussi détecté pour la première fois dans ces émissions deux cancérigènes probables, l’oxiran-2-ylméthanol (le glycidol) et l’oxyde de propylène.

Au total, ils ont été capables de mesurer des niveaux importants d’une trentaine de produits chimiques nocifs dans les émissions de cigarettes électroniques.