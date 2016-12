Les demandes d’asile de citoyens américains ont augmenté le mois dernier

WASHINGTON – Le nombre d’Américains ayant demandé le statut de réfugié au Canada a connu une hausse importante cette année, notamment au mois de novembre, alors qu’il a été cinq fois plus élevé qu’à la même période en 2015.

Le nombre total demeure toutefois peu élevé.

Peu d’Américains souhaitent en effet fuir la plus forte économie mondiale et l’une de plus vieilles démocraties pour des motifs humanitaires: 170 personnes à peine ont ainsi demandé l’asile aux frontières terrestres canadiennes au cours des 11 premiers mois de l’année.

C’est tout de même deux fois plus qu’en 2015, et le mois de novembre a connu une hausse considérable, avec 28 demandes d’asile contre cinq seulement en novembre 2015.

Ces demandes ont-elles été faites pour des raisons politiques et en réponse à l’élection de Donald Trump, le 8 novembre?

Le gouvernement canadien refuse de répondre à cette question, soulignant que les demandes de statut de réfugié sont soumises à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

«Par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada ne discute pas des détails des demandes d’asile», a rappelé Nicholas Dorion, porte-parole de l’agence, qui a fourni les données à La Presse canadienne.

Au total, les Américains ont représenté moins de 3 pour cent des 5939 personnes ayant demandé le statut de réfugié à leur arrivée aux frontières terrestres du Canada dans les 11 premiers mois de 2016. Ces demandes des 170 citoyens américains ont tout de même été plus de deux fois plus élevées qu’au cours de la même période en 2015, alors qu’on en dénombrait 73.

Mario Bellissimo, un avocat torontois spécialisé en immigration, n’est pas surpris.

De telles hausses sont souvent motivées par des changements politiques, explique-t-il. «J’ai vu ça quand Bush a pris le pouvoir (en 2000).»