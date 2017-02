Les élus n’en ont pas assez fait pour combattre l’islamophobie, selon Cloutier

MONTRÉAL – Le Parlement n’en a pas assez fait pour combattre l’islamophobie, estime Alexandre Cloutier, le candidat défait à la direction du Parti québécois.

Le député de Lac-Saint-Jean constate que la motion adoptée en ce sens en octobre 2015 est restée lettre morte.

La motion pilotée par la députée Françoise David, de Québec solidaire, visait à «condamner l’islamophobie, les appels à la haine et à la violence envers les Québécois de confession musulmane», et elle avait été adoptée à l’unanimité.

En point de presse avant d’entrer à la séance du caucus des députés du PQ dans un hôtel de Montréal, mercredi matin, M. Cloutier a soutenu que les élus n’ont pas assez donné suite à la motion, à la lumière de l’attentat meurtrier contre une mosquée de Québec dimanche.

Selon lui, il est clair que les élus n’en ont pas assez fait, sinon comment expliquer notamment un taux de chômage si important dans la communauté musulmane, a-t-il demandé.

Ou encore, comment expliquer que plusieurs souhaitent une commission parlementaire pour lutter contre toute forme de racisme, a-t-il poursuivi.

À son avis, il est clair qu’il faut aller plus loin et poser plus de gestes.