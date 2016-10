Les gens d’affaires veulent revaloriser la formation universitaire

MONTRÉAL – Le milieu des affaires montréalais veut accroître la proportion de citoyens détenant une formation universitaire et mieux arrimer cette formation aux besoins futurs du marché du travail.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et Montréal International ont dévoilé mercredi une étude qui démontre, d’une part, l’apport économique majeur des universités et, d’autre part, le retard de la région de Montréal en telle matière.

L’objectif des deux organismes est de contrer les perceptions négatives qui entourent le milieu universitaire.

L’étude démontre que Montréal se classe bonne dernière parmi les grandes villes du Canada quant à la proportion de sa population qui détient un diplôme universitaire, avec 29,6 pour cent, derrière Toronto à 36,8 pour cent, Calgary à 34,8 pour cent et Vancouver à 34,1 pour cent.

De plus, elle fait état d’une corrélation directe entre le produit intérieur brut par habitant et la proportion de diplômés universitaires. A ce chapitre, Montréal se classe au 28e rang parmi les 29 plus importantes régions métropolitaines d’Amérique du Nord. Seule la ville de Cleveland se classe moins bien que Montréal dans cette échelle dont le sommet est occupé par San Francisco, Seattle et Boston.

Malgré tout, l’apport économique des universités et des universitaires est majeur. Par exemple, la contribution de l’ensemble des diplômés universitaires à l’augmentation du PIB de la région de Montréal est évaluée à 22,7 milliards $ pour l’année 2014-2015.

À cela s’ajoutent les retombées économiques liées aux dépenses des universités, qui s’élèvent à 3,5 milliards $ cette même année, et celles des étudiants internationaux, qui atteignent 367 millions $.

La Chambre de commerce et Montréal International disent vouloir faire la promotion d’un «discours positif» à l’égard des universités, augmenter de cinq pour cent d’ici cinq ans la proportion de diplômés universitaires et s’assurer que non seulement l’éducation soit une priorité gouvernementale, mais aussi l’enseignement supérieur de manière plus précise.

Ces organismes suggèrent également de mettre sur pied une table de concertation réunissant universités, cégeps, le gouvernement du Québec et des employeurs afin de mieux arrimer les programmes d’enseignement supérieur et les besoins futurs en matière de main-d’oeuvre.

L’étude regroupe des données provenant des 11 universités de la région de Montréal, ce qui inclut, outre les quatre grandes institutions les plus connues, des institutions telles l’École Polytechnique, les Hautes Études commerciales, le Campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke et la TÉLUQ, notamment.

Ces institutions regroupent plus de 155 000 étudiants et l’équivalent de près de 41 500 emplois à temps plein.

L’étude porte également un message aux gouvernements, précisant que si Québec a consacré 1,8 milliard $ au financement des universités de la région de Montréal, les recettes fiscales provenant des dépenses des universités et des revenus supplémentaires des diplômés de la région métropolitaine de Montréal ont atteint 4,6 milliards $.