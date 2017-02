Les juristes de l’État se disent victimes du mépris des négociateurs

QUÉBEC – Les juristes de l’État, en grève depuis 16 semaines, accusent le gouvernement de tenir un double discours dans le cadre des négociations pour le renouvellement de leur convention collective.

Le président du regroupement Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ), Jean Denis, a soutenu jeudi que les déclarations du président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, ne se matérialisent pas à la table de négociations.

Selon M. Denis, les fonctionnaires mandatés pour négocier n’ont pas donné une suite satisfaisante aux engagements pris par le ministre la semaine dernière.

Devant l’impasse, M. Denis a réclamé une nouvelle rencontre avec M. Moreau en plus de menacer de recourir à des moyens juridiques pour forcer la main du gouvernement.

Après une première rencontre avec M. Moreau, la semaine dernière, M. Jean s’attendait à des progrès à la table de négociations.

Selon le président de LANEQ, les négociateurs ignorent volontairement les engagements de M. Moreau, notamment pour la création d’un comité qui doit se pencher sur le statut des juristes.

«Le ministre me dit à moi que ça va bien aller, mais quand on s’en va en négociation, on s’aperçoit qu’ils ne bougent pas d’un iota, a-t-il dit en conférence de presse. Moi je pense que le ministre n’a pas beaucoup d’aval sur le Conseil du trésor et ils sont en train de l’avoir.»

M. Denis a affirmé que LANEQ n’a plus la marge de manoeuvre pour laisser au cabinet du ministre, nommé il y a trois semaines, le temps de prendre le plein contrôle des orientations à la table de négociations.

«Le mépris s’accentue, le mépris continue, a-t-il dit. Ils ne font que ça, ils veulent nous épuiser, ils veulent nous faire rentrer à genoux. On les met au défi: faites-nous donc une loi spéciale pour voir…»