Les juristes de l’État se penchent sur l’opportunité de poursuivre la grève

MONTRÉAL – Les juristes de l’État sont présentement réunis en assemblée générale, à Montréal et Québec, pour décider s’ils mettront ou non fin à leur grève générale illimitée, par manque de revenus.

La grève des 1100 avocats et notaires de l’État québécois a été amorcée le 24 octobre dernier, parce que la négociation en vue du renouvellement de leur convention collective piétinait. Celle-ci est échue depuis le 31 mars 2015.

Au cours d’une entrevue au début de l’assemblée générale de Montréal, François Desroches-Lapointe, avocat et porte-parole de LANEQ, a dit s’attendre à une longue assemblée. La proposition de mettre fin à la grève n’est pas la seule qui sera soumise à la discussion.

Le moral des membres est loin d’être au beau fixe. «Ce n’est pas facile en ce moment. Ça fait des mois que le gouvernement négocie avec nous de façon méprisante, malheureusement. Et financièrement, c’est difficile: nos membres se privent de salaire depuis longtemps, les indemnités de grève ne palliaient pas au salaire en entier. Et là, depuis quelques semaines, on est sans salaire complètement. La situation est difficile», a admis Me Desroches-Lapointe.

Les membres de LANEQ réclament la parité avec leurs confrères, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Ils revendiquent également une reconnaissance de leur indépendance professionnelle à titre d’avocat.

À Québec, le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, a assuré que c’est exactement ce que le gouvernement leur offre: la parité avec les procureurs de la Couronne. Il s’est même dit prêt à aller présenter les offres gouvernementales en personne, avec tableaux à l’appui, lors d’une assemblée générale des membres de LANEQ. Mais eux ne le calculent pas ainsi.

Le ministre Moreau s’en est pris à l’exécutif du syndicat professionnel, lui reprochant de se montrer «totalement intransigeant» et de ne pas avoir fait de concession depuis le début, sauf de laisser tomber sa demande d’arbitrage qui lierait les parties — ce qu’il juge totalement irréaliste.

Du même souffle, le ministre Moreau a assuré qu’il ne projetait pas de loi spéciale pour forcer leur retour au travail. «Je n’envisage pas de loi spéciale. J’ai l’impression que la loi spéciale fait partie de la stratégie syndicale, pas de la stratégie patronale», a-t-il lancé.