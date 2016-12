Les Maritimes touchées par des températures glaciales, du vent et de la neige

HALIFAX – Les températures glaciales ont provoqué la fermeture d’écoles en plus de nuire aux déplacements dans les provinces de l’Atlantique, jeudi.

Environnement Canada a lancé des avertissements météorologiques pour la région entière, annonçant un mélange de neige, de bourrasques, de vent et de températures glaciales.

Des avertissements de froid extrême sont en vigueur pour l’ouest du Labrador et le nord du Nouveau-Brunswick, où le mercure pourrait descendre jusqu’à -35 C d’ici vendredi. Le reste de la région doit plutôt s’attendre à des températures qui pourraient baisser à -20 C au cours de la nuit de jeudi à vendredi.

L’agence a indiqué que certaines catégories de personnes — notamment les sans-abri, les personnes âgées, les bébés et les gens vivant dans des maisons mal isolées — pourraient présenter un risque élevé d’hypothermie.

Des écoles et des universités ont été fermées dans certaines régions de Terre-Neuve où l’on prévoit environ 15 centimètres de neige. Dix centimètres sont attendus dans le reste de l’île.

Les écoles publiques sont aussi fermées à Halifax, au grand déplaisir de certains parents qui se sont plaints sur les réseaux sociaux.

Certains vols ont aussi été annulés ou retardés à l’aéroport international Stanfield d’Halifax.