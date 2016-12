Les membres d’Unifor ratifient une entente avec Pratt & Whitney, à 85%

Les travailleurs de l’usine de Longueuil de Pratt & Whitney ont ratifié une convention collective d’une durée de cinq ans, dimanche.

Les syndiqués membres d’Unifor ont accepté l’entente dans une proportion de 85 pour cent.

Le représentant national d’Unifor, Éric Titley, parle d’un contexte particulier qui a mené à un contrat hors norme par sa durée. Il mentionne le programme de retraite anticipée, dont pourront se prévaloir plus de 900 membres, et le remplacement de 90 pour cent de ces emplois, ce qui est avantageux pour la main d’oeuvre plus jeune.

De son côté, le directeur québécois d’Unifor, Renaud Gagné, souligne les investissements de 110 millions $ qui seront faits au cours des prochaines années dans l’entreprise. Il fait valoir, par voie de communiqué, que c’est «un gage d’avenir pour nos emplois et pour les jeunes».

La convention collective actuelle arrivera à échéance en février prochain. Les parties étaient en négociation depuis deux semaines.

Pratt & Whitney emploie plus de 2000 membres d’Unifor, principalement à son usine de Longueuil.