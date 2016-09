Les négociations se poursuivent à GM Canada, à quelques heures d’une grève

TORONTO – À quelques heures du déclenchement possible d’une grève, mardi matin, le syndicat qui représente les travailleurs canadiens de l’automobile indique que les négociations avec General Motors sont difficiles, mais qu’elles se poursuivent toujours.

GM a déjà indiqué qu’elle ne prendrait aucun engagement sur de futurs investissements au Canada ou sur ce qu’elle entrevoit pour l’usine d’Oshawa, en Ontario, tant que les employés n’auront pas ratifié une entente pour le renouvellement de leur convention collective.

Le syndicat, quant à lui, ne veut pas conclure une entente qui, au-delà d’une hausse de salaire, ne garantirait pas plus de travail pour les employés d’Oshawa et de nouveaux investissements de GM au Canada.

Les membres du syndicat d’Oshawa ont donné le mois dernier à leur exécutif un mandat de grève, qui pourrait être déclenchée lundi soir à 23h59.

Unifor, qui représente quelque 23 000 travailleurs de l’auto au Canada, avait choisi GM comme «compagnie cible» pour amorcer sa nouvelle ronde de négociations avec «les trois grands constructeurs d’automobiles de Detroit». Le syndicat espère qu’une éventuelle entente avec GM servira ensuite de modèle pour les négociations avec les deux autres constructeurs, Ford et Fiat Chrysler.

À l’ouverture de cette ronde, le président d’Unifor, Jerry Dias, disait être conscient que les négociations avec GM seraient ardues — c’est d’ailleurs précisément pour cette raison que le syndicat a décidé de commencer par elle.

Unifor tente surtout de préserver davantage d’emplois à l’usine GM d’Oshawa. Sur l’une des deux chaînes de montage d’Oshawa, on construit les Chevrolet Equinox, mais cette production doit cesser l’an prochain. Sur l’autre chaîne de montage, les Canadiens construisent actuellement des Chevrolet Impala, des Buick Regal et des Cadillac XTS, mais on ne sait pas quel avenir GM réserve à cette partie de l’usine après 2019.