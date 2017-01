Les nouveaux trains Azur du métro de Montréal sont retirés par précaution

MONTRÉAL – Les toutes nouvelles voitures Azur du métro de Montréal sont retirées de la circulation à la suite d’un incident qui a occasionné samedi une longue interruption de service sur un tronçon de la ligne orange.

La Société de transport de Montréal (STM) a indiqué lundi matin qu’elle retirait les 12 nouveaux trains Azur construits par Bombardier (TSX:BBD.B) et Alstom, le temps de mener une enquête sur ce qui s’est produit en fin de semaine.

Des équipements de signalisation à la station Du Collège ont été fortement endommagés, samedi, à la suite du passage d’un train, qui a aussi subi des dommages. Le service a été interrompu sur une partie de la ligne orange jusqu’à dimanche matin.

Des nouveaux trains Azur ont subi des dommages, mais aussi des anciens MR-73, et la STM veut savoir si une interface de la voie avec les trains serait en cause. Des caméras seront installées sous certains trains afin d’«analyser le comportement durant l’interaction du train avec la voie».

La porte-parole de Bombardier-Alstom, Michelle Stein, a soutenu lundi que les nouveaux trains Azur n’étaient pas responsables de l’incident, puisque les anciens trains ont aussi été endommagés samedi. Mme Stein a plaidé que des trains Azur roulaient sans aucun incident depuis mars dernier à Montréal.

Le consortium Bombardier-Alstom doit livrer en tout 52 trains Azur pour remplacer les vieillissants MR-73, un contrat de 1,2 milliard $.

La STM souhaite remettre les trains en service le plus rapidement possible, une fois l’enquête terminée et les trains réparés. «En priorité, les réparations sur les voitures MR-73, qui ont des dommages moins significatifs et pour lesquelles nous connaissons bien la mécanique, seront effectuées. Parallèlement, le travail sur les voitures Azur, que l’on estime plus long, sera amorcé», a indiqué la STM.