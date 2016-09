Les pharmaciens propriétaires accusent Gaétan Barrette de renier sa signature

MONTRÉAL – Les pharmaciens propriétaires accusent le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, d’avoir brisé le lien de confiance en reniant l’entente conclue en juin 2015 qu’il avait lui-même signée et ils se tournent maintenant vers l’arbitrage pour tenter de régler leur différend avec Québec.

Les négociations sont dans une impasse entre le ministre et l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) pour des raisons que ceux-ci ne parviennent pas à s’expliquer, alors que le ministre a invoqué un «nouveau contexte» pour modifier unilatéralement les modalités de l’entente, sans donner de précisions sur le contexte en question.

L’entente initiale prévoyait que Québec réduise les honoraires des pharmaciens et leur permette de compenser cette baisse de revenus par une augmentation des allocations professionnelles, soit les ristournes qui leur sont versées par les compagnies pharmaceutiques à l’achat de médicaments.

Or, Québec a bel et bien réduit les honoraires des pharmaciens de 133 millions $ par année, mais plutôt que de retirer le plafond des ristournes tel que prévu à l’entente, l’a relevé progressivement, et ce, avec un retard sur la ponction dans les honoraires. L’AQPP soutient que ce manque à gagner a mené à une perte de 1000 emplois en pharmacies, dont 300 emplois de pharmaciens et de 3500 heures d’ouverture de pharmacies à travers la province.

Les pharmaciens ont alors proposé d’enlever complètement les ristournes de leur rémunération et de les remplacer par une augmentation équivalente de leurs honoraires, laissant à Québec le soin de négocier les réductions de coût avec les multinationales pharmaceutiques.

Un tel transfert donnerait au ministère de la Santé un pouvoir de négociation beaucoup plus puissant que celui des pharmaciens propriétaires individuels et se traduirait par une baisse du coût des médicaments.

Selon l’AQPP, les ristournes permises, qui sont passées de 15 pour cent du coût du médicament à 25 pour cent sous décret du ministre, atteindraient facilement les 35 pour cent si elles étaient négociées par le gouvernement et permettraient des économies de 341 millions $ à Québec. L’Association estime que cette somme pourrait aussi être beaucoup plus importante parce les réductions de prix se situent entre 40 et 50 pour cent dans plusieurs autres provinces.