Les policiers recherchent un détenu de la prison de New Carlisle en fuite

NEW HARTFORD, N.Y. – Un détenu du centre de détention de New Carlisle, en Gaspésie, manquait toujours à l’appel, mercredi soir, après s’être enfui en courant au cours de l’après-midi, après une comparution au palais de justice de New Carlisle.

Jason Legouffe, 25 ans, a pris la fuite, vers 13h30, alors qu’il venait de sortir du palais de justice accompagné de policiers.

«L’individu a échappé à la surveillance des policiers et s’est sauvé en courant dans un boisé situé à proximité», a expliqué la Sûreté du Québec (SQ).

Le détenu était donc toujours en cavale et les policiers de la SQ demandaient l’aide de la population pour le localiser.

Un ratissage des environs était en cours et les corps policiers des autres régions, notamment du Nouveau-Brunswick ont été mis au courant de la situation, a dit le porte-parole de la SQ, Claude Denis.

L’homme portait un t-shirt foncé, des pantalons de style camouflage et des souliers noirs, lors de son évasion.

Il a les cheveux et les yeux bruns. Il mesure 1m88 et pèse 68 kg.

Selon les policiers, Jason Legouffe ne serait pas un individu violent. «Cependant, comme il a échappé à ses gardiens légaux, nous demandons aux citoyens qui pourraient le localiser de ne pas l’intercepter directement et de contacter immédiatement les policiers», a indiqué la SQ.